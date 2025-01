Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 73,65 USD.

Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 73,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 72,86 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,03 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.829.561 Palantir-Aktien.

Am 25.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,79 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,22 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 04.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 725,52 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 558,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,381 USD je Palantir-Aktie belaufen.

