Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagmittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Palantir-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 07.07.2022 12:22:00 Uhr bei 9,67 EUR. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,72 EUR aus. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 9,63 EUR. Mit einem Wert von 9,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.900 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 24,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,20 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,98 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 446,36 USD, während im Vorjahreszeitraum 341,23 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2022 0,162 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

