Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 67,68 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 67,68 USD abwärts. Bei 67,11 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 68,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 5.950.770 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,79 USD an. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 20,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 76,30 Prozent Luft nach unten.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 04.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,03 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 725,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 558,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,381 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer