Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 78,89 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 78,89 USD ab. Bei 78,20 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 79,97 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 2.159.771 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.12.2024 bei 84,79 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 6,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 16,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 391,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,03 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 725,52 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 558,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Palantir am 03.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2024 0,381 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

