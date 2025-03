Meinung geändert

Die Palantir-Aktie hat in den letzten Wochen stark an Wert verloren. Nun ändert ausgerechnet ein bekannter Palantir-Bär seine skeptische Haltung und zieht seine Verkaufsempfehlung zurück. Obwohl er positive Entwicklungen sieht, bleibt der Analyst jedoch vorsichtig.

Die Palantir-Aktie hat eine turbulente Phase hinter sich, die Monatsperformance an der US-Börse NASDAQ liegt mit minus 19,01 Prozent tief im roten Bereich. Dieser kräftige Rückschlag hat nun jedoch dafür gesorgt, dass der sonst als Palantir-Bär bekannte Louie DiPalma von der Investmentbank William Blair nun seine pessimistische Einschätzung revidiert hat.

Palantir-Bär Louie DiPalma ändert Meinung zur Palantir-Aktie

Am Mittwoch stufte DiPalma die Palantir-Aktie laut "MarketWatch" von "Underperform" auf "Market-Perform" hoch. Dies führte zu einem kräftigen Kursanstieg bei dem Papier des Datenanalyse-Unternehmens, das an der NASDAQ letztlich um 6,79 Prozent auf 90,13 US-Dollar nach oben sprang. Am Donnerstag verliert die Palantir-Aktie vorbörslich jedoch zeitweise wieder 2,7 Prozent auf 87,70 US-Dollar.

Doch trotz seinem neuen Rating bleibt DiPalma vorsichtig. Laut "MarketWatch" erklärte er, dass Palantir immer noch hoch bewertet sei - derzeit etwa mit dem 100-Fachen des für 2026 geschätzten freien Cashflows. Kein Wunder, schließlich liegt die Aktie auf Jahressicht immer noch mit beeindruckenden 240,6 Prozent im Plus. Vor dem jüngsten Kursrückgang lag die von dem Experten erwähnte Kennzahl bei Palantir allerdings sogar beim 125-Fachen.

Analyst bewertet Palantir jetzt anders und sieht positive Entwicklungen

Wie DiPalma laut "MarketWatch" im Rahmen seiner Analyse schrieb, hätten sich seine "Überlegungen zur Bewertung von Palantir weiterentwickelt". Bisher sei einer seiner größten Kritikpunkte die "ungewöhnlich hohe Bewertung" gewesen, so der Experte. "Angesichts der Marktüberschwänglichkeit für KI-Unternehmen […] und der Widerstandsfähigkeit des Premium-Multiples von Palantir passen wir unseren Bewertungsansatz an. Investoren werden Palantir möglicherweise weiterhin eine 'KI-Prämie' zuschreiben", räumte der William Blair-Analyst nun ein.

Daneben erkannte DiPalma positive Entwicklungen bei Palantir an. So hob er hervor, dass Palantir über eine "reichhaltige KI-Pipeline" verfüge und die Entwicklung der Buchungen ein ermutigendes Signal für das erste Quartal 2025 senden würden. Zudem sei das Regierungsgeschäft von Palantir stabiler, als er ursprünglich erwartet habe. Auch wenn Palantir seine frühere Umsatzprognose für 2025 von 4,5 Milliarden US-Dollar wohl nicht erreichen werde, sei die Margensteigerung des Unternehmens "außergewöhnlich", so der Experte.

Doch trotz der gestrichenen Kaufempfehlung und der lobenden Worte bleibt DiPalma bei der Palantir-Aktie lieber weiter an der Seitenlinie, denn er erwarte, dass sich die Volatilität weiterhin erhöhen werde. Laut "MarketWatch" sieht er außerdem weiterhin Rückschlagpotenzial, sofern der Markt nicht wieder in einen Modus der Risikofreude wechselt.

