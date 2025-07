Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 145,66 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 145,66 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 145,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.367.100 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 6,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,23 USD ab. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 586,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 883,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 634,34 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2025 erfolgen. Am 10.08.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,581 USD je Palantir-Aktie.

