Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 31,33 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 31,33 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 31,47 USD. Bei 30,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.103.237 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,12 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 56,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.08.2024. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 678,13 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,355 USD je Palantir-Aktie.

