Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 83,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 83,90 USD zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,93 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.578.407 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,79 USD) erklomm das Papier am 25.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,05 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,04 USD am 02.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,03 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 725,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 558,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 18.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,381 USD je Palantir-Aktie belaufen.

