PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Freitagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 63,06 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 63,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 63,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,43 EUR. Bisher wurden heute 681 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 30,81 Prozent niedriger. Am 27.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,44 EUR. Mit Abgaben von 16,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,04 USD je Aktie.

