PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 66,43 USD.

Die PayPal-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 66,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 66,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 514.071 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 76,53 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

