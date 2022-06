PayPal Aktie News: Bären lasten am Freitagnachmittag auf PayPal

Einfache Möglichkeiten

In den vergangenen Jahren haben Kryptowährungen immer mehr den Weg in den Mainstream gefunden. Inzwischen gibt es Kryptobörsen, Miningunternehmen & Co., die teils auch an der Börse notiert sind, und im vergangenen Herbst startete der erste Bitcoin-ETF an der New Yorker Börse.