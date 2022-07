PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag in Rot

Die PayPal-Aktie wies um 14.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 69,77 EUR abwärts. Bei 69,41 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.144 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 264,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 73,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 7,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.483,00 USD – ein Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.033,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 3,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com