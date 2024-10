PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich PayPal

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,56 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 80,56 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 80,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 80,70 USD. Zuletzt wechselten 240.064 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 81,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,78 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 4,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

