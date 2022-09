PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 94,98 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 94,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 94,61 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 238,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 64,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,35 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.806,00 USD – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.238,00 USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 20.10.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 3,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

