PayPal Aktie News: PayPal büßt am Mittag ein

Die PayPal-Aktie musste um 22.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 67,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 67,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.469 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 74,53 Prozent niedriger. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,52 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.483,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.033,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com