PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag leichter

Um 09:22 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 93,48 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 93,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,49 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 1.128 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 253,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,06 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 64,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 44,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 02.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.806,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.238,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2022 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal: Wie US-Investor Paul Singer die PayPal-Aktie jetzt anschiebt

Konsolidierung am Krypto-Markt: Gerichtliches Moratorium in Singapur verschafft Krypto-Lender Vauld drei Monate Spielraum

PayPal-Aktie schließt mit deutlichem Plus: Neuer Großinvestor lässt Anleger über Gewinneinbruch hinwegsehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images