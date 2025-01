PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 84,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 84,16 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 82,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 72.680 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 6,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 38,20 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,05 Prozent auf 7,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.02.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

