PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Mittwochnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 65,73 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 65,73 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 65,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.173.299 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 76,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

