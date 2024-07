Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 3,25 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 3,25 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,29 USD aus. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 3,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,26 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.791 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,87 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 203,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 02.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 717,70 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 748,90 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,572 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

