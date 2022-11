Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit Kursfeuerwerk

Um 12:22 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 19,1 Prozent auf 9,25 EUR nach oben. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,48 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,36 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.984 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 78,29 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 88,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 6,98 EUR. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 32,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 03.11.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 616,50 USD, gegenüber 936,90 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,20 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Peloton Interactive.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,378 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

