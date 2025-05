Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 6,66 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 6,66 USD. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 6,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,73 USD. Bisher wurden via NASDAQ 144.728 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 63,51 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2024 (2,83 USD). Abschläge von 57,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 06.02.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 673,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,70 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -0,388 USD je Aktie aus.

