Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Nachmittag

Um 16:22 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 23,41 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 23,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.177 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,58 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 368,09 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,56 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 20,71 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 08.02.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,39 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD – eine Minderung von 6,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD eingefahren.

Voraussichtlich am 08.02.2022 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2022-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 11.05.2022.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,074 USD je Aktie aus.

