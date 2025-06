Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,70 USD nach oben.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 7,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 199.237 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 29,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,83 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,22 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,45 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD im Vergleich zu 717,70 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Peloton Interactive am 21.08.2025 vorlegen.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,418 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

