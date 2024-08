Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Peloton Interactive

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 2,91 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 2,91 USD ab. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,89 USD nach. Mit einem Wert von 3,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 138.468 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Bei 8,00 USD erreichte der Titel am 12.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,39 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,71 Prozent.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,79 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,17 Prozent auf 717,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 748,90 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,555 USD je Peloton Interactive-Aktie.

