Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 3,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 3,86 USD zu. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,90 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 146.014 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,87 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 60,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 42,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Peloton Interactive gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,17 Prozent zurück. Hier wurden 717,70 Mio. USD gegenüber 748,90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,566 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse

Peloton-Aktie trotz Restrukturierung tiefer: Peloton reduziert Verlust - CEO geht

Ausblick: Peloton Interactive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor