Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,54 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,89 USD. Bei 5,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 877.078 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 51,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,833 USD aus.

Am 22.08.2024 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 643,60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,10 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,593 USD je Peloton Interactive-Aktie.

