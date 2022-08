Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Vormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 11,52 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,53 EUR. Bei 11,53 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,00 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 88,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Mit Abgaben von 39,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Peloton Interactive gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 964,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.262,30 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.08.2022 erwartet. Am 24.08.2023 wird Peloton Interactive schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

2022 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -5,706 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

