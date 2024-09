Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Nachmittag an

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 4,97 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 4,97 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,06 USD zu. Bei 5,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 477.106 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2024 markierte das Papier bei 7,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 45,47 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,833 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,23 Prozent auf 643,60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,596 USD ausweisen wird.

