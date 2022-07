Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Peloton Interactive

Die Aktie verlor um 25.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,70 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,45 EUR ab. Bei 9,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.651 Peloton Interactive-Aktien.

Am 28.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 19.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 16,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,61 Prozent auf 964,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.262,30 USD in den Büchern gestanden.

Am 15.09.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,658 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie steigt: Peloton stellt eigene Geräteproduktion ein

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com