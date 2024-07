Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 3,66 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,66 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,68 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 150.847 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,87 USD an. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 62,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 34,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,17 Prozent zurück. Hier wurden 717,70 Mio. USD gegenüber 748,90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,558 USD einfahren.

