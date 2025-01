Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 8,81 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 8,81 USD. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,77 USD. Bei 9,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 258.414 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,61 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 225,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,44 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 586,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 595,50 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.01.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

