Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Montagnachmittag tiefer

Um 16:22 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 164,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 507 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 27,26 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,00 EUR. Dieser Wert wurde am 14.05.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 7,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,50 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 29.03.2022.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 03.05.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 9,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie gewinnt schlussendlich zweistellig: Pfeiffer Vacuum peilt 2022 weitere Steigerungen an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Februar 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Pfeiffer Vacuum-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum