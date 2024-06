Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 158,00 EUR ab.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 158,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 157,80 EUR. Bei 159,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.654 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Bei 160,00 EUR erreichte der Titel am 31.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 1,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 8,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfeiffer Vacuum-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,00 EUR an.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 253,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 30.07.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 9,60 EUR je Aktie aus.

