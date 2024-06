Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 159,80 EUR.

Mit einem Wert von 159,80 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,80 EUR an. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 159,80 EUR nach. Bei 159,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7 Stück gehandelt.

Bei 160,00 EUR markierte der Titel am 31.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,26 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

