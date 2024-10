Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 153,80 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 153,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 153,80 EUR. Bei 154,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 588 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2024 bei 161,60 EUR. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 145,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,35 Prozent zurück. Hier wurden 218,43 Mio. EUR gegenüber 243,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,60 EUR je Aktie.

