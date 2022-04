Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,7 Prozent auf 178,80 EUR. Bei 180,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 174 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 226,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,54 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,50 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Vorlage der Q1 2022-Bilanz von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 03.05.2022.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 9,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie gewinnt schlussendlich zweistellig: Pfeiffer Vacuum peilt 2022 weitere Steigerungen an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Februar 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Pfeiffer Vacuum-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum