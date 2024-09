Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:36 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 151,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 150,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 781 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,02 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,97 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 243,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

