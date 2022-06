Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag stärker

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 158,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 561 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 226,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 191,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 216,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 9,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie dreht ins Minus: Pfeiffer Vacuum legt bei Umsatz und Ergebnis zu

Pfeiffer Vacuum-Aktie gewinnt schlussendlich zweistellig: Pfeiffer Vacuum peilt 2022 weitere Steigerungen an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum