Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 173,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 172,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 351 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 226,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 23,36 Prozent niedriger. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 43,38 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Pfeiffer Vacuum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum