Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 149,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 149,40 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 149,40 EUR. Bei 149,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2024 auf bis zu 161,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,17 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,60 EUR je Aktie.

