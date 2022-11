Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,5 Prozent auf 170,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 170,80 EUR ein. Bei 170,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2021 bei 222,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 23,06 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Mit Abgaben von 41,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 04.11.2021 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,10 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

