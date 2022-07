Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Nachmittag ins Plus

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 142,80 EUR nach oben. Bei 143,80 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 1.238 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR an. 36,81 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,60 EUR. Abschläge von 6,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,50 EUR.

Am 04.11.2021 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

