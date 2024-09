Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Freitagnachmittag an

20.09.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 151,40 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 151,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.604 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt. Am 11.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,74 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Abschläge von 4,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,35 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 243,65 Mio. EUR gelegen. Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,60 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

