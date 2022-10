Pfeiffer Vacuum Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 135,20 EUR abwärts. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 135,20 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 135,20 EUR.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 222,00 EUR an. Gewinne von 39,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 04.11.2021 vor.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,59 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

