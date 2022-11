Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag ins Minus

Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 174,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 174,60 EUR ein. Bei 175,60 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Mit einem Kursgewinn bis auf 222,00 EUR erreichte der Titel am 08.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 21,35 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 44,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Am 03.11.2022 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,78 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

