Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Pfizer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 24,01 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 24,01 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 23,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 826.466 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,87 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,72 Mrd. USD im Vergleich zu 14,88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausblick: Pfizer legt Quartalsergebnis vor

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Aktionären eine Freude