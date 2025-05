Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 23,47 USD.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 23,47 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 23,45 USD. Bei 23,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.116.579 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 USD.

Am 29.04.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,82 Prozent zurück. Hier wurden 13,72 Mrd. USD gegenüber 14,88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

