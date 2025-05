Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 23,05 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 23,05 USD zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,08 USD zu. Mit einem Wert von 22,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.188.967 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,54 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,24 Prozent.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,88 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,72 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausblick: Pfizer legt Quartalsergebnis vor