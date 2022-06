Pfizer Aktie News: Pfizer stabilisiert sich am Montagnachmittag

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 06.06.2022 16:22:00 Uhr bei 49,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 49,74 EUR zu. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 49,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,62 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.038 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 9,12 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,63 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 56,65 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 03.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.661,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Pfizer am 02.08.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie schließt tiefer: BioNTech stellt Studienergebnisse zu Omikron-Impfstoff in Aussicht

Haleon-IPO: GlaxoSmithKline plant Börsengang der Konsumentensparte Mitte Juli - Pfizer will aus Haleon aussteigen

Biotechnologie: Die Guten ins Töpfchen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com