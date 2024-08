Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 29,61 USD zu.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 29,61 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,75 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 706.869 Stück.

Am 22.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,19 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,85 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 31,40 USD.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,41 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,73 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,63 USD je Pfizer-Aktie.

